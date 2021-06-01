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    16:06, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Месячного младенца помогли вовремя доставить в больницу полицейские СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области патрульные полицейские помогли вовремя доставить в больницу месячного ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, подробности истории в ведомстве узнали позже. Сотрудники батальона Руслан Сулейменов и Айдар Нургожин вернулись на маршрут сразу же, как младенец оказался в руках врачей.

    25 мая полицейские получили сообщение из Аккайынского района о мчащейся в Петропавловск машине. Новорожденному срочно требовалась помощь городских врачей.

    «Сулейменов и Нургожин встретили «Volkswagen» под управлением молодого сельчанина возле райцентра Бесколь. В салоне находились его супруга с месячным младенцем на руках и медработник. Стражи порядка, пользуясь преимуществами в движении, которые даёт использование проблесковых маячков, сопроводили жителей района до крыльца детской областной больницы. Уже предупреждённые врачи незамедлительно приняли маленького пациента», - рассказали в пресс-службе.

    Малыш уже идет на поправку. Отец ребенка жалеет, что не смог лично поблагодарить полицейских. Было не до разговоров. Автомобиль даже не останавливался. Патрульные уравняли скорость, на ходу спросили, в какую больницу нужно сопроводить и сделали знак следовать за ними.

    «На тот момент, понимая серьёзность положения, ребята не тратили ни секунды на лишние расспросы, ведь в помощи нуждался ребёнок. Подробности этой истории удалось выяснить позже», - добавил командир батальона патрульной полиции области Ерлан Мадиев.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы
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