Месячного младенца помогли вовремя доставить в больницу полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области патрульные полицейские помогли вовремя доставить в больницу месячного ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, подробности истории в ведомстве узнали позже. Сотрудники батальона Руслан Сулейменов и Айдар Нургожин вернулись на маршрут сразу же, как младенец оказался в руках врачей.

25 мая полицейские получили сообщение из Аккайынского района о мчащейся в Петропавловск машине. Новорожденному срочно требовалась помощь городских врачей.

«Сулейменов и Нургожин встретили «Volkswagen» под управлением молодого сельчанина возле райцентра Бесколь. В салоне находились его супруга с месячным младенцем на руках и медработник. Стражи порядка, пользуясь преимуществами в движении, которые даёт использование проблесковых маячков, сопроводили жителей района до крыльца детской областной больницы. Уже предупреждённые врачи незамедлительно приняли маленького пациента», - рассказали в пресс-службе.

Малыш уже идет на поправку. Отец ребенка жалеет, что не смог лично поблагодарить полицейских. Было не до разговоров. Автомобиль даже не останавливался. Патрульные уравняли скорость, на ходу спросили, в какую больницу нужно сопроводить и сделали знак следовать за ними.

«На тот момент, понимая серьёзность положения, ребята не тратили ни секунды на лишние расспросы, ведь в помощи нуждался ребёнок. Подробности этой истории удалось выяснить позже», - добавил командир батальона патрульной полиции области Ерлан Мадиев.