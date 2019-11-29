Месячник «Семья» для безопасности детей объявлен в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Начальник Департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов провел совещание с директорами школ, на котором было принято решение о проведении в городе месячника «Семья». Ювенальные полицейские, социальные педагоги и психологи проверят неблагополучные семьи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Начальник Департамента акцентировал внимание директоров на создание условий по безопасности детей.

«Все школы и детские сады должны быть 100% обеспечены видео наблюдением. Кроме этого, необходимо изучит вопрос по установке турникетов в школе и привлечения охранных структур», - сказал Бекет Аймагамбетов.





Только две школы города сегодня используют услуги охранных фирм.

Руководитель управления образования Костанайской области Василий Цымбалюк рассказал, что 83% дошкольных учреждений города взяты под видеонаблюдение. В будущем году для 100% обеспечения видео-охвата садиков будет выделено 173 миллиона тенге.

Также на совещании принят совместный протокол действий, в котором закреплены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности несовершеннолетних. В них будут участвовать все компетентные государственные органы. Также разработан пошаговый алгоритм совместных действий ювенальных полицейских и представителей образования в случае экстренных ситуаций.

На совещании директора школ внесли ряд предложений в протокол совместной работы.







