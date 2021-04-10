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    04:10, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    Месячник по саночистке и благоустройству населенных пунктов объявлен в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Массовое наведение порядка в городах и селах пройдет с 10 апреля по 10 мая. Общеобластной субботник планируется провести 17 апреля, передает МИА «Казинформ со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима Павлодарской области.

    Организацию месячника по санитарной очистке и благоустройству обсудили во время рабочего совещания в областном акимате. Как сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Ержан Ертаев, в массовой уборке региона будет задействовано более 4 тысяч хозяйствующих субъектов, предприятий, государственных учреждений, кооперативов собственников квартир и других организаций.

    «Для вывоза мусора будет задействована дополнительная техника и автотранспорт крупных предприятий в количестве 873 единицы, - сказал Ержан Ертаев. - В течение всего месячника прием мусора на полигонах твердых бытовых отходов будет бесплатным. Все города и сельские населенные пункты разделены на участки, за каждым из которых закреплены предприятия, госучреждения и другие организации».

    В течение месяца на территории Павлодарской области будут работать специальные группы по контролю за надлежащей очисткой и благоустройством. Они будут проверять парки, частный сектор, внутридворовые территории, остановочные павильоны и многое другое. В едином контакт-центре 109 будут принимать заявки от жителей и направлять в акиматы на местах для их оперативной отработки. Эту работу будет контролировать штаб под председательством первого замглавы региона Олега Крука.

    Аким области Абылкаир Скаков указал на необходимость в ликвидации несанкционированных свалок и предложил руководителю местной полицейской службы региона Галыму Саргулову, также присутствовавшему на совещании, усилить работу по выявлению нарушителей правил благоустройства и привлечению их к ответственности.

    «Месячник по санитарной очистке и благоустройству - это не просто уборка, а приведение в порядок всей городской и сельской инфраструктуры после зимнего содержания, - напомнил участникам рабочей встречи аким. - Просто убрать и вывезти мусор недостаточно. Нам необходимо привести в порядок парки и скверы, автобусные остановки, ограждения, скамейки и другие малые формы. Речь не только о городах - сельская зона области не должна стать исключением».

    Абылкаир Скаков призвал активнее участвовать в массовом наведении порядка руководителей крупных предприятий, представителей малого и среднего бизнеса и рядовых жителей региона. Кроме того, он поручил распределить силы, которые будут задействованы в уборке, с учетом санэпидрежима.

    Фото Валерия Бугаева

    Теги:
    Регионы Казахстана Другие государственные органы Экология Акимат ЖКХ Павлодарская область Благоустройство
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