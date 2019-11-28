Месячник детской безопасности объявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном акимате прошло совещание по обеспечению безопасности в организациях образования под председательством заместителя акима города Бахтияра Макена. Участники обсудили вопрос работы видеонаблюдения в школах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

На совещание был поднят вопрос оснащения всех школ города видеонаблюдением и охранной системой.

«Нам необходимо усилить профилактические меры в отношении несовершеннолетних, в том числе, вовлекая в эту проблему родительскую общественность. Необходимо составить точный алгоритм действий госорганов, пересмотреть действующие планы в школах города, профилактические работы и, думаю, нам придется некоторые вопросы, которые требуют незамедлительного решения, перевести на ручной режим, и поменять подходы в отношении родителей», - сказал Бахтияр Макен.

Заместитель акима поручил соответствующим госорганам провести совместный обход по школам города для проверки рабочего состояния видеокамер, отметив, что сделать это можно за неделю.





«Касательно видеокамер. В первую очередь нам нужно разобраться со статистикой. Я даю поручение Управлению образования совместно с директорами школ и представителями местной полиции, а также контакт-центром iKOMEK109 комплексно подойти к этому вопросу и обойти все школы города Нур-Султан. Это нужно сделать вместе с районными инспекторами, которые имеют территориальную ответственность. Необходимо увидеть реальную картину – какие камеры действительно работают. После данного мониторинга, мы уже в течение месяца проведем профилактику. Это можно сделать даже в течение недели. Заодно и другие вопросы рассмотрим: работу мониторов, турникетов», - резюмировал Б.Макен.





В связи с проведением комплексных мероприятий, он объявил о проведении в столице месячника детской безопасности. Он также добавил, что техническая готовность камер должна быть стопроцентной. Также необходимо пересмотреть подходы госзакупок и в целом охранной системы.









«Камеры могут технически работать, но тут есть вопросы записей, архивизации и другие технические параметры, которые не везде работают. Техническая готовность камер должна быть стопроцентной. Если вернуться к трагедии в Таразе, мужчина на мониторе видеонаблюдения появлялся более часа, были разные версии, но никто на это не обратил внимания. Это показало неэффективность работы школьного видеонаблюдения. Наверное, необходимо закреплять одного человека, который будет отвечать за это», - отметил он.