18 Июля 2022 16:28

Месячник безопасности дорожного движения стартовал в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством внутренних дел РК на территории республики с 18 июля проводится месячник по безопасности дорожного движения. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как объяснил глава Комитета, стартовавший сегодня месячник безопасности дорожного движения - это профилактическое мероприятие, которое проводится с целью снижения дорожно-транспортных происшествий, повышения безопасности на дорогах и направлено на привлечение внимания к проблеме дорожно-транспортного травматизма.

«В каникулярный период и сезон отпусков традиционно возрастает трафик транспортных средств в междугороднем и межрегиональном сообщении. Как правило, возрастает риск совершения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с самыми трагичными последствиями. В связи с этим, в рамках мероприятия полицейскими будут усилены патрулирование, проверки автотранспортных средств, в том числе пассажирского транспорта», - сказал Жандос Мураталиев на онлайн-брифинге в МВД.

Он пояснил, что задача всех мероприятий, проводимых полицейскими в рамках месячника по безопасности дорожного движения – привлечь внимание граждан к решению проблем травматизма на автодорогах, чтобы общими усилиями сохранить жизни и здоровье участников дорожного движения.