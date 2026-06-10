Месячная норма осадков за сутки выпала в Костанае

В Костанае за 9 июня и ночь на 10 июня выпало 37,5 мм осадков, что составляет 101,3% среднемесячной нормы июня. Несмотря на рекордный для одного дня объем дождя, система водоотведения справилась с нагрузкой, сообщили в акимате города, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным властей, месячная норма осадков фактически выпала менее чем за сутки. Из-за интенсивного дождя на отдельных участках города временно наблюдалось скопление воды.

В социальных сетях местные жители делились кадрами разбушевавшейся погоды. От затопленных улиц, пострадали и водители автомобилей – много владельцы потеряли госномера.

Фото: кадр из видео

В некоторых регионах области выпал также град. В соцсетях сельчане сообщали, что осадки побили посевы.

Протяженность городской ливневой канализации составляет 110 километров. Кроме того, в Костанае функционируют 18 километров водоотводных каналов и 15,7 километра логов, оборудованных водопропускными сооружениями. В настоящее время скоплений воды на дорогах и во дворах не зафиксировано.

Фото: кадр из видео

В акимате отметили, что за последние три года в городе велась системная работа по развитию инфраструктуры водоотведения. За этот период было построено около 22 километров ливневой канализации.

Среди наиболее значимых проектов названы район Костанай-2 и путепровод на проспекте Назарбаева. Ранее во время сильных дождей и паводков здесь регулярно происходило подтопление отдельных участков.

Напомним, в начале июня в Актобе выпала годовая норма осадков.