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Месячная норма осадков выпала за сутки в СКО

22 Марта 2020 12:28
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Месячная норма осадков выпала за сутки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за сутки 21 марта и ночь 22 марта местами выпали осадки, превышающие месячную норму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталья Левина рассказала, что обильные осадки в регион принес атлантический циклон.

«Наибольшее количество осадков выпало в Кызылжарском, им. Г.Мусрепова, Аккайынском, Есильском, Жамбылском, Шал акына. На севере Есильского района выпало 16-28 мм, что превышает месячную норму на 15-39%. По городу Петропавловску выпало 19,1 мм при месячной норме 16 мм. Норма за март по области 12-19 мм», - сообщила Н.Левина.

В Айыртауском, Тимирязевском и районе М.Жумабаева выпало около месячной нормы - 11-15 мм. В Акжарском, Тайыншинском, Уалихановском - 2-7 мм.

В Петропавловске в течение суток 21 марта шел дождь и снег. Ночью выпал снег, температура воздуха опустилась до минус 4 градусов.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, погода,
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Автор:

Олеся Жуковень

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