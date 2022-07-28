Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Месячная норма осадков выпала за сутки в Актау
28 Июля 2022 16:45

Месячная норма осадков выпала за сутки в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау за сутки выпало больше месячной нормы осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

По данным акимата Актау, в западной части Мангистауской области в ночь с 27 на 28 июля выпало 13 миллиметров осадков, при норме в месяц 10-13 миллиметров. В Актау выпало 13 миллиметров осадков при норме 10 миллиметров.

Аким города Нурдаулет Килыбай призвал жителей к спокойствию.

«Из-за обильного дождя затапливает улицы. В первую очередь необходимо осушить автомобильные дороги. Мы наблюдаем пробки в семи-восьми местах по городу. В связи с этим призываю горожан к спокойствию», - отметил аким Актау.

Для откачки воды мобилизовано 14 единицы вакуумной техники, пять единиц пожарной техники,130 человек. Работы ведутся на 20 точках.

«В настоящий момент вывезено 25 540 тыс. кубометров дождевой воды. Информация обновляется каждые два часа. Созданный при акимате города штаб продолжает работу по откачке воды совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям города и ГКП «КЖСА», - проинформировали в городской администрации.

Ранее сообщалось о том, что продолжительные дожди стали причиной подтопления улиц Актау.


Фото: lada.kz


Новости по теме
Алматинцев призвали не ходить в горы из-за дождя
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Продолжительные дожди стали причиной подтопления улиц Актау
Читайте также
Ветер сорвал кровлю двух школ и семи домов в Атырау
Алматинцев призвали не ходить в горы из-за дождя
Причины отключения электроэнергии на АНПЗ расследуют в Атырау
Машины-двойники из Армении задержала полиция Алматы
Более 60 тонн дикорастущей конопли уничтожили жамбылские полицейские
Представители Фонда «Самрук-Казына» привлекают мангистауский бизнес к выпуску собственного производства
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Рабочий погиб на АЗС в Усть-Каменогорске
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы 28 июля
2 Как повлиял приезд россиян на рынок жилья в РК – эксперт
3 Атырауский НПЗ остановил производство
4 Лечение сахарного диабета и ожирения усовершенствуют в Казахстане
5 Вооруженные ножом юноши грабили прохожих в Алматы

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив