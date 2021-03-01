Месяц национальных традиций: какие культурные события ожидают казахстанцев в марте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В событийному ряду, посвящённом 30-летию Независимости, по Общереспубликанскому плану март обозначен месяцем «Национальных традиций и культуры Казахстана». В этом месяце пройдет ряд ключевых культурных мероприятий, посвященных юбилейной теме - 30 летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

Этой знаменательной дате будут посвящены и мероприятия в соответствии с Планом Министерства культуры и спорта РК. Он включает в себя более 500 мероприятий, акиматами регионов утверждены региональные планы, куда вошли более 2000 проектов различного формата - в том числе театральные постановки, конкурсы, фестивали, выступления, лекции, научные-конференции, мастер-классы, реализации онлайн-образовательной платформы, челлендж, акции, флеш-мобы и другое. Они пройдут в течение первого весеннего месяца.

Мероприятия направлены на развитие национальной культуры, возрождение традиций, пропаганду здорового образа жизни, развитие массового спорта, в том числе национальных видов спорта.

В целом март ознаменован чередой праздников: День благодарности, Международный женский день, Наурыз мейрамы. Широкомасштабные праздничные мероприятия начнутся 1 марта и продлятся до конца месяца. 1 марта по стране будет проведено порядка 250 спецпроектов, в том числе более 60 мероприятий республиканскими организациями.

К примеру, театр «Астана Балет» предложит проект «Тайны закулисья», коллектив «Казахконцерта» пригласит учителей на творческий концерт «Мейірім боламыз бауырлар», артисты республиканского ТЮЗ имени Г. Мусрепова - на спектакль «Мугалим» приглашают учителей, а театр им. К.Куанышбаева - на «Музыкальный вечер друзей» учителей и экологов. Готовится к запуску челлендж «Алғыс айтыс – парызым» с участием представителей различных этносов. Будет запущена акция «С благодарностью медработникам и учителям!». Пройдет республиканский караван искусств: «Сырлы саз – Отанға».

В Международный женский день 8 марта будет организован цикл благотворительных концертов: «Ровесники Независимости», состоятся премьеры спектаклей «Акбилек», «Восемь любящих женщин», а также выставка «Женский образ в произведениях изобразительного искусства», показ национальных фильмов из фонда киностудии «Казахфильм», круглый стол «Писатели – женщины в литературе» и ряд других мероприятий, посвященных женщинам.

В дни празднования Наурыз содержание всех мероприятии направлены на возрождение, популяризацию обычаев и традиций казахского народа, укрепление дружбы и доверия в гражданском обществе, развитие экологической культуры. Каждый из мероприятий будет иметь свое смысловое название и направление и пройдет под общим лозунгом: «Аз Наурыз – яркое проявление национального сознания, национального единства». Это и ярмарки национальных блюд, и краеведческие экскурсии, концерты, квэсты, этновыставки, и театрализованные представления.

Что значит Независимость для нашего народа? Как Казахстан обрел долгожданный суверенитет? Этим и другим важным вопросам истории нашего государства будут посвящены круглые столы, классные часы и лекции. Также будет организован фестиваль казахских национальных инструментов. Республиканской библиотекой будет издан сборник стихов незрячих поэтов в аудиформате «Тұғыры биік Тәуелсіздік» для слабовидящих граждан. Ожидается, что реализация Плана мероприятий, посвящённых 30-летию Независимости, будет способствовать формированию высокообразованной, интеллектуально-развитой нации и ее продвижению вперёд, по пути прогресса. Праздничная афиша марта 1 марта ко Дню благодарности по Казахстану республиканскими театрально-концертными организациями будут проведены следующие значимые мероприятия: в Государственной концертной организации «Қазақконцерт» - благотворительный концерт для врачей и учителей «Мейірімді болайықшы, баурлар», в Государственном академическом русском театре драмы имени М.Лермонтова - благотворительный спектакль «Верная жена». Национальная библиотека РК проведет благотворительную акцию-поддержку Детскому дому № 1 «Аялы алақан». В Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Бозок» состоится круглый стол «Отаным болған қазақ жеріне алғыс айтамын!» с участием представителей Ассамблеи народа Казахстана. «Казахфильм» имени Шакена Айманова покажет документальный фильм «Спасая сердца людей» и художественный фильм «Наш милый доктор».

8 марта

В рамках Международного женского дня 8 марта запланирован целый ряд культурных мероприятий: в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера» состоится показ балета П.Чайковского «Лебединое озеро», в Театре «Астана Балет» - гала-концерт «Гала звезд», в Казахском государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева - спектакль «Зере», в Государсвтенном республиканском академическом уйгурском театре музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова - праздничная программа «Табассум», в Западно-Казахстанской областной филармонии имени Г.Курмангалиева - праздничный концерт, в городе Алматы - праздничный концерт Эстрадно-симфонического оркестра акима.

14 марта

Ко Дню көрісу күні планируется проведение таких важных мероприятий: в Казахском государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева состоистя встреча с ветеранами театра, в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Бозок» - лекция «Праздник Амал-көрісу в контексте Сакральной географии и современной культуры Казахстана», в Казахском госдуарственном академическом театре драмы имени М.Ауэзова - драма «Жүз жылдық махаббат» и премьера драмы «Оң қол», в Актюбинской областной филармонии имени Г.Жубановой - концерт «Көрісейік ағайын!», в Жамбылском областном казахском драматическом театре имени А. Токпанова - представление «Көрісу дәстүрі».

22 марта

В рамках празднования Наурыза будут проведены следующие мероприятия: в Республиканском немецком драматическом театре спектакль «Карагоз», в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера» пройдет опера Е.Брусиловского «Қыз Жібек», в Национальном историко-культуном и природном заповеднике-музее «Улытау» - экскурсия и выставка «Мәңгілік елдің мәртебелі Наурызы», в Алматинской областной филармонии имени Суюнбая - традиционный вечер песни «Хош келдің әз-Наурыз». Фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген сазы» города Алматы представит праздничный концерт «Ұлсытың ұлы күні» и др.