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    19:08, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Месяц искали грабителя в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области полицейские задержали 22 уголовных преступника, находившихся в розыске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в некоторых случаях розыск преступников может занять несколько месяцев. Так было с мужчиной, который еще в мае ограбил прохожего на одной из улиц Петропавловска и скрылся.

    «Оперативники установили подозреваемого, жителя одного из райцентров области. Однако по месту жительства он отсутствовал. По имевшейся информации, скрывался в Петропавловске. Ориентировки на него передали всем наружным службам. В потоке лиц его искали участковые инспекторы, сотрудники батальона патрульной полиции, инспекторы видеонаблюдения. Оперативники отрабатывали круг контактов разыскиваемого, возможные места его появления, шла проверка съёмных квартир. В июне его задержали в центре города», - рассказали в пресс-службе.

    Всего с начала года по области объявили в розыск 27 преступников. Из них 11 за уклонение от пробационного контроля, троих - за незаконное обращение с наркотиками, остальные — по подозрению в имущественных преступлениях. Задержаны 22 уголовных преступника.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Криминал Правоохранительные органы
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