Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Месторождения золота, угля, железа и меди возвращены в собственность государства

23 Января 2023, 12:20
Месторождения золота, угля, железа и меди возвращены в собственность государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совещание по вопросу ревизии месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ) и углеводородного сырья провел первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

Правительством ведется работа по пересмотру контрактов и лицензий, выданных недропользователям. Так, в ходе проведенного анализа в 2022 году уполномоченными органами расторгнуты 115 контрактов и 198 лицензий по ТПИ, а также 12 контрактов по углеводородному сырью.

В результате в государственный фонд были возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, бокситов, полиметаллов и т.д., которые в дальнейшем выставляются на аукцион для передачи стратегическим инвесторам.

По итогам аукционов, проведенных в 2022 году, в бюджет страны уплачен подписной бонус на сумму 26 млрд тенге и заявлены инвестиции в геологоразведку по углеводородному сырью более чем на 50 млрд тенге.

Принять участие в аукционе на предоставление права недропользования могут все заинтересованные инвесторы. Информация об их проведении в обязательном порядке размещается в республиканских печатных изданиях и на интернет-ресурсах госорганов.

Вместе с тем уполномоченными органами ведется работа по применению штрафных санкций к недропользователям, нарушившим финансовые обязательства.

Так, в 2022 году в доход государства взыскана неустойка в размере 331 млн тенге по ТПИ, а также погашена задолженность на 1,8 млрд тенге по 9 контрактам в сфере углеводородного сырья.


Новости по теме
До 19 млн увеличилось поголовье овец в Казахстане
В мировой экономике наблюдаются положительная динамика, но риски еще сохраняются - глава МВФ
Построить новый порт на Черном море предлагает глава правительства Грузии
Теги:
Читайте также
До 19 млн увеличилось поголовье овец в Казахстане
Для 5-8 и 10 классов планируют ввести экзамены по казахскому языку
Землепользователи стали активнее осваивать земли из-за проверок – Минсельхоз
Почти 1 миллион видеокамер следят за порядком в Казахстане
Около 3 тысяч км казахстанских дорог реконструировали в 2022 году
Профилактика ДТП: какая работа ведется в Казахстане
Свыше 1 миллиона сообщений казахстанцев о нарушениях ПДД зафиксировано в 2022 году
В мировой экономике наблюдаются положительная динамика, но риски еще сохраняются - глава МВФ
Новости партнеров
Популярное
1 «Алга Петербург»: Любой человек хоть раз в жизни должен побывать в Казахстане
2 Жасмин Кизатова  вышла в финал ЧА-2023 до 22 лет по боксу
3 Казахстан получил второго финалиста ЧА-2023 до 22 лет по боксу
4 Новые методы в лечении паховых грыж внедряют карагандинские хирурги
5 Казахстан выиграл девятую медаль на Универсиаде-2023

Лента новостей