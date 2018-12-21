Место встречи - на перекрестке Искусств в молле «Апорт»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В крупнейшем молле страны «Апорт» состоялось открытие фотовыставки алматинского фотографа Ольга Репняковой «Взгляни на мир иначе», передает МИА «Казинформ».

Фотографии для Ольги Репняковой - это способ донести до каждого из нас незамеченную красоту мира, увиденную свозь призму своего воображения и магии фотографии. Так капля воды превращается в ее фотографиях в фантастические миры.

«Данные фотоработы заставляют зрителя как будто разгадывать ребусы. Особенно примечательно, что такие мероприятия проводятся в ТРЦ», - отмечает Владислав Елагин, фотограф международной федерации художественной фотографии.





«Выставки известных художников и прикладников Казахстана, творческие конкурсы талантливых детей и молодежи, тематические мастер-классы и интерактивные площадки. Все это можно увидеть и бесплатно поучаствовать теперь в молле «Апорт»! Наполнение пространства молла искусством и творчеством стало насущной необходимостью как для региона, так и для нового имиджа молла «Апорт», - рассказывает арт-директор молла «Апорт» Светлана Киляоглова.





Фотовыставка расположилась на перекрестке Искусств, в новой очереди молла при переходе к аквапарку Miami.



