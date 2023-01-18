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Место проведения крещенских купаний определили в Актау

18 Января 2023, 16:51
Место проведения крещенских купаний определили в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Крещенские купания в Актау пройдут в 4А микрорайоне вдоль яхт-клуба «Бриз». Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель начальника ДЧС Мангистауской области Нурлыбек Айжарыков, передает МИА «Казинформ».

По словам спикера, для обеспечения безопасности населения департаментом по ЧС будет выделено 73 сотрудника и 23 единицы техники. Кроме того, за общественным порядком будут следить полицейские, организуются посты безопасности. Личный состав оперативно-спасательного отряда к проведению мероприятия готов.

«Перед погружением в холодную воду необходимо разогреть тело, сделав небольшие физические упражнения. Необходимо также взять с собой полотенце, теплые сухие вещи, термос горячего чая. Запрещено употреблять спиртные напитки и прыжком нырять в воду. В воде новичкам не стоит окунаться полностью с головой, для окунания достаточно 10-15 секунд, в конце обязательно обтереться сухим полотенцем, надеть теплые и сухие вещи и попить горячий чай», - пояснил Нурлыбек Айжарыков.

Он также отметил, что самое главное - окунание должно происходить в специально оборудованных местах, где организовано дежурство спасателей, медиков, полиции, то есть те службы, которые оперативно смогут оказать необходимую помощь.

Похожие рекомендации в ходе брифинга дал глава Уральской епархии Благовещенского прихода Александр Пушин. Он отметил, что организм должен быть готов к погружению в воду зимой.

«Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, рекомендуется проконсультироваться с врачом. Ведь мы не хотим, чтобы праздник превратился в трагедию», - сказал Александр Пушин.


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