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Место пересечения границы Сериком Кудебаевым выясняется - Погранслужба

Серик Сабеков
5 Апреля 2023, 11:48
Место пересечения границы Сериком Кудебаевым выясняется - Погранслужба Фото: gov.kz

АСТАНА КАЗИНФОРМ - Место пересечения границы экс-начальником департамента полиции Алматинской области Сериком Кудебаевым выясняется. Об этом заявил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов, передает корреспондент МИА «Казифнорм».

«Кудебаев государственную границу через официальные пункты пропуска не пересекал. В связи с поступлением информации о том, что он возможно убыл в Кыргызстан и оттуда - в третьи страны пограничной службой начата служебная проверка для выявления возможного нелегального места пересечения государственной границы», - сказал Ерлан Алдажуманов.

По его словам, к этой работе подключены соседи.

«Официальный запрос в пограничную службу Кыргызской Республики направлен. Я думаю, сейчас преждевременно говорить что-либо, надо дождаться окончания проводимой проверки», - добавил Ерлан Алдажуманов.

Ранее сообщалось, что ожидающий приговора экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев вновь не явился в суд. Стало известно, что он покинул Казахстан, его объявили в международный розыск.


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