Место массовой гибели рыбы обнаружили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Место массовой гибели рыбы, в первую очередь кефали, обнаружили на побережье Каспийского моря в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«29 августа 2022 года в сети Tik-Tok была размещена видеосъемка, на которой зафиксирована гибель рыбы в результате отлива воды. Со слов автора видео, гибель рыбы произошла в Северной части Каспийского моря. Согласно действующей схемы взаимодействия, в оперативном порядке о данном факте были оповещены местные исполнительные органы, рыбохозяйственные научные организации, ветеринарная служба области, департаменты экологии и полиции, природоохранная прокуратура. В тот же день, с целью выявления мест возможной гибели рыбы, на обследование побережья Каспийского моря были оперативно направлены сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. 30-31 августа 2022 года инспекторским составом была обследована значительная часть подконтрольной акватории с использованием автомобильного и воздушного транспорта. 1 сентября 2022 года, в северо-восточной части Каспийского моря, недалеко от участка «Жилая коса» на удалении 4 км от берега обнаружено место гибели рыбы»,- сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

2 сентября 2022 года рабочей группой из числа сотрудников департаментов экологии и полиции, ветеринарных служб и местных исполнительных органов будет осуществлен выезд на место обнаружения погибшей рыбы для отбора проб воды, почвы и рыбы с составлением соответствующего акта.

«По данным Казгидромета, с 18 по 23 августа 2022 года на Каспийском море наблюдались сгонные явления, то есть вода отступила на 5-25 км. Рыба при резком сгоне водных масс осталась в углублении с небольшим объемом воды. Предварительно это и явилось возможной причиной гибели рыбы. Дополнительная информация будет сообщена по результатам выезда», - сообщили в Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

Как ранее сообщалось, место массовой гибели кефали ищут в Атырауской области.