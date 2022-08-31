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Место массовой гибели кефали на Каспии ищут в Атырауской области
31 Августа 2022 01:06

Место массовой гибели кефали на Каспии ищут в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ.- Место массовой гибели кефали и других видов рыбы на побережье Каспийского моря ищут в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ.

В Атырау широкий резонанс вывали видео в социальных сетях о массовой гибели рыбы, в основном кефали, на побережье Каспийского моря.

Местные власти на широкомасштабную экологическую проблему не отреагировали. Но, как сообщили в департаменте экологии региона, видео в социальных сетях не осталось незамеченным. В воздух был поднят вертолет Ми-8, на котором сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства и экологи обследовали побережье Каспийского моря. Подтверждения, что рыба погибла в Исатайском районе Атырауской области не нашли. Утром район поисков будет смещен в направлении Мангистауской области.


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