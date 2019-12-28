Место крушения самолета обследовала служба защиты животных и растений

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Служба защиты животных и растений провела ветеринарно-санитарное обследование места падения самолета Bek Air, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

На месте падения и на территории частного сектора с. Гульдала Талгарского района гибели и трупов павших животных не обнаружено. Эпизоотическая ситуация на данной территории благополучная, сообщает ведомство.

Как сообщалось, спасатели КЧС МВД совместно со спасателями Службы спасения города Алматы продолжают работы на месте ЧС, разбирая обломки самолета при помощи гидравлических инструментов.

Также ведутся работы по перекачке авиационного топлива с бака правого крыла воздушного судна. Задействован 8-тонный бензовоз аэропорта. По состоянию на 17:00, из имеющихся в баке 4 875 литров авиационного топлива откачано 2000 литров. Для недопущения возгорания в готовность выставлена пожарная техника АЦ-5 и АЦ-8 (лафетный ствол ГПС-600) для подачи пены.​

В оперативных штабах КЧС находятся представители МВД, МИИР, МЗ, МЭ, НГ. Для оказания экстренной психологической помощи организована «горячая линия». По состоянию на 17:00 часов всего поступило 1344 звонка. Психологами КЧС оказана экстренная психологическая помощь 59 родственникам пострадавших, а также психологами МЗ оказана психологическая помощь 47 пострадавшим, находящимся на стационарном лечении.​