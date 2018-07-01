Место и дата похорон Дениса Тена будут определены 20 июля
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Организацией похорон народного любимца и великого спортсмена Дениса Тена займутся акимат города Алматы и министерство культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».
«Министр Арыстанбек Мухамедиулы совместно с руководством алматинского акимата поедут к родителям Дениса для выражения соболезнований. Организацию похорон министерство и акимат возьмут на себя», - сообщает пресс-служба министерства культуры и спорта.
Место и дата похорон Тена будут определены завтра, 20 июля. Ориентировочно, они пройдут в субботу, 21 июля.
19 июля днем в Алматы один из самых одаренных и уважаемых спортсменов страны, любимец публики и настоящий патриот Денис Тен был ранен ударом ножа в бедро. Врачи боролись за его жизнь. Но спасти Дениса не смогли.
Смерть Дениса Тена стала шоком для всего Казахстана. Глава государства выразил соболезнования семье нашего прославленного спортсмена. А телеканал Qazsport изменил сетку вещания в связи с гибелью Дениса. Президент ISU Ян Дайкема назвал известие о смерти Тена шокирующим.
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