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    20:43, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Место, где будет находиться Агентство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, определят в ЕС

    ЕС
    Фото: pixabay

    На публичных слушаниях в Европейском парламенте 30 января девять городов-претендентов представят свои заявки на место базирования будущего органа ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, передает собственный корреспондент Kazinform.

    - Это будет первый случай, когда публичные слушания станут частью процесса выбора места расположения нового Агентства ЕС после решения суда ЕС, предоставившее Европарламенту равное право голоса с Европейским советом при определении городов, в которых будут размещаться будущие агентства, - говорится в сообщении ЕП.

    В качестве города, где будет находиться Агентство по борьбе с отмыванием и денег и финансированием терроризма, свои заявки представят Рим (Италия), Вена (Австрия), Вильнюс (Литва), Франкфурт (Германия), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Париж (Франция), Брюссель (Бельгия).

    Далее местонахождение агентства будет определено совместным голосованием Парламента и Совета.

    В июле 2021 года Европейская комиссия внесла предложение о создании нового органа ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA). Это было частью законодательного пакета, направленного на реализацию плана действий до 2020 года по комплексной политике Союза по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

    AMLA станет центром интегрированной системы, состоящей из самого ведомства и национальных органов, наделенных надзорными полномочиями в данной области.

    Теги:
    Евросоюз Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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