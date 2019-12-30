Местные органы военного управления ожидает проверка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередное заседание комиссии по контролю над исполнением законодательства о противодействии коррупции состоялось в Министерстве обороны Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

На заседании были подведены итоги деятельности за 2019 год, заслушаны отдельные должностные лица департамента организационно-мобилизационной работы, а также рассмотрено представление Агентства РК по противодействию коррупции в отношении должностных лиц Центрального спортивного клуба армии.

Комиссия под руководством заместителя министра обороны Бауржана Тортаева вынесла рекомендации, в том числе, о рассмотрении на соответствие занимаемой должности офицера ЦСКА МО РК, который допустил несоблюдение антикоррупционных стандартов и совершение дисциплинарного проступка. Помимо этого, комиссия поручила провести анализ коррупционных рисков в деятельности местных органов военного управления, мониторинг подбора и расстановки кадров, а также организовать комплексную проверку деятельности департамента по делам обороны города Алматы.

На сегодняшний день важная роль в противодействии коррупции отводится превентивным мерам. В Вооружённых Силах Казахстана проведено 8230 профилактических мероприятий. В результате принятых мер количество коррупционных преступлений в 2019 году снизилось на 76% в сравнении с прошлым годом.

В этом году комиссией Министерства обороны по контролю над исполнением законодательства о противодействии коррупции проведено 6 заседаний, по итогам которых выработано 25 рекомендаций в сфере призыва, оказания госуслуг и госзакупок, деятельности органов военного управления.

Выездной группой Министерства обороны оказана практическая помощь и доведены требования антикоррупционного законодательства в Семейском, Алматинском, Таразском, Карагандинском и Атырауском гарнизонах. В рамках обмена опытом проведены встречи должностных лиц органов военной полиции ВС РК и РФ. В программу обучения военных вузов и Кадетского корпуса введена новая дисциплина – Основы военного права и антикоррупционной культуры.