Местные исполнительные органы выделили 2500 образовательных грантов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году местные исполнительные органы выделили 2500 грантов. Гранты выделены по наиболее востребованным специальностям регионов. Для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов абитуриентам необходимо подать заявления через приемные комиссии вузов. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает МИА «Казинформ».

«Акиматы ежегодно выделяют гранты на целевую подготовку по приоритетным специальностям. В основном регионы нуждаются в педагогах, медиках, инженерах и IT-специалистах. Например, 1475 грантов выделены на направление «Педагогические науки» и 424 грантов на «Здравоохранение», - проинформировал Саясат Нурбек в своем Telegram-канале.

Как и в прошлом году, наибольшее количество грантов выделяет акимат столицы – более 1000 грантов. Далее идут Восточно-Казахстанская область – 270 грантов, область Абай – 200 грантов, Мангистауская область – 175 грантов, Акмолинская область – 160 грантов и область Жетысу – 100 грантов. Остальные регионы выделили менее 100 грантов.

Однако акиматы городов Шымкент и Алматы, Туркестанской, Кызылординской, Павлодарской областей не выделили гранты на подготовку специалистов в бакалавриате.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта претендент подаёт в приёмную комиссию вуза следующие документы: документ об образовании; сертификат ЕНТ; копию документа, удостоверяющего личность; документы, подтверждающие льготную категорию (при наличии).

Информацию о сроках приема документов можно получить в акиматах, а также в приемных комиссиях вузов. Решение о присуждении гранта принимается специальной комиссией, созданной при акимате. Зачисление в вузы завершится 25 августа.