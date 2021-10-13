Местные исполнительные органы хотят наделить компетенциями по энергосбережению в РК
«Предлагается передача функции по аттестации кандидатов в энергоаудиторы в органы по подтверждению соответствия персонала (на сегодня аттестация проводится уполномоченным органом). Данная мера будет способствовать повышению профессионального уровня экспертов данной области, что в итоге повысит качество проводимых энергоаудитов», - сказал Бейбут Атамкулов, представляя на пленарном заседании Мажилиса законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности».
Кроме того, по данным ведомства, законопроектом предусматривается введение классификации энергоаудитов – полный, целевой и экспресс-энергоаудит.
«Важную роль в реализации политики энергосбережения занимают местные исполнительные органы. На сегодняшний день на местном уровне отсутствуют программы, направленные на меры по энергосбережению. В этой связи, предлагается наделить местные исполнительные органы компетенцией по принятию и реализации Дорожных карт на три года», - добавил Бейбут Атамкулов.