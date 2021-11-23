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Местное содержание: ряд поручений дал госорганам Аскар Мамин

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
23 Ноября 2021, 12:05
Местное содержание: ряд поручений дал госорганам Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений касательно развития местного содержания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акиматам необходимо усилить работу региональных комиссий по контролю местного содержания с максимальным привлечением местного бизнеса в их деятельность», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Премьер подчеркнул, что закупки недропользователей – это крупная площадка с огромным потенциалом для развития и поддержки отечественных производителей.

«Поэтому поручаю министерствам индустрии и инфраструктурного развития и энергетики, фонду «Самрук-Казына» обеспечить заключение добровольных Соглашений с недропользователями», - отметил А. Мамин.

«Поручаю Министерству индустрии совместно с Министерством энергетики, Нацпалатой предпринимателей проработать все необходимые вопросы заключения недропользователями офтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями», - поручил глава Кабмина.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Акимат   Экономика   Местное содержание  
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