Местное самоуправление: Как в РК намерены улучшить распределение расходов местного бюджета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения равного доступа граждан к государственным услугам и социальным благам предусматриваются меры по совершенствованию административно-территориального устройства страны. Об этом рассказала директор департамента анализа регионов и развития местного самоуправления Министерства национальной экономики РК Анара Байтукенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для решения вопросов на местном уровне проектом Концепции предусмотрены меры, направленные на повышение рационального распределения расходов местного бюджета и эффективное использование объектов коммунальной собственности. Первое - инвентаризация и постановка на учет незарегистрированных объектов коммунальной собственности в упрощенном порядке. Второе - предоставление права акиму сельского округа совместно с «Кеңесу» определять виды имущества, подлежащие передаче в коммунальную собственность местного самоуправления. В третьих, для снижения расходов на проектирование социальных объектов в сельских населенных пунктах будет разработана типовая проектно-сметная документация», - отметила директор департамента анализа регионов и развития местного самоуправления.

В целях обеспечения равного доступа граждан к государственным услугам и социальным благам предусматриваются меры по совершенствованию административно-территориального устройства страны. Так, с учетом формирующихся трендов, актуален вопрос пересмотра статуса отдельных крупных сел и малых городов.

«В этой связи, будут разработаны новые стандарты административного деления на районном и сельском уровнях. На основе сформированных стандартов будет проведена комплексная работа по объединению и укрупнению, переподчинению населенных пунктов и изменению их статуса с учетом экономических, социальных и демографических особенностей. Все изменения, касающиеся границ и статусов населенных пунктов, будут в обязательном порядке согласовываться с местным сообществом. Качественная реализация озвученных мер позволит к 2025 году сформировать новую модель местного самоуправления, отвечающую вызовам времени и направленную на полноценную реализацию интересов наших граждан в соответствии с концепцией «Слышащего государства», - заключила Анара Байтукенова.