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Местное самоуправление: Как в РК намерены улучшить распределение расходов местного бюджета

16 Августа 2021 17:13
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Местное самоуправление: Как в РК намерены улучшить распределение расходов местного бюджета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения равного доступа граждан к государственным услугам и социальным благам предусматриваются меры по совершенствованию административно-территориального устройства страны. Об этом рассказала директор департамента анализа регионов и развития местного самоуправления Министерства национальной экономики РК Анара Байтукенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Для решения вопросов на местном уровне проектом Концепции предусмотрены меры, направленные на повышение рационального распределения расходов местного бюджета и эффективное использование объектов коммунальной собственности. Первое - инвентаризация и постановка на учет незарегистрированных объектов коммунальной собственности в упрощенном порядке. Второе - предоставление права акиму сельского округа совместно с «Кеңесу» определять виды имущества, подлежащие передаче в коммунальную собственность местного самоуправления. В третьих, для снижения расходов на проектирование социальных объектов в сельских населенных пунктах будет разработана типовая проектно-сметная документация», - отметила директор департамента анализа регионов и развития местного самоуправления.

В целях обеспечения равного доступа граждан к государственным услугам и социальным благам предусматриваются меры по совершенствованию административно-территориального устройства страны. Так, с учетом формирующихся трендов, актуален вопрос пересмотра статуса отдельных крупных сел и малых городов.

«В этой связи, будут разработаны новые стандарты административного деления на районном и сельском уровнях. На основе сформированных стандартов будет проведена комплексная работа по объединению и укрупнению, переподчинению населенных пунктов и изменению их статуса с учетом экономических, социальных и демографических особенностей. Все изменения, касающиеся границ и статусов населенных пунктов, будут в обязательном порядке согласовываться с местным сообществом. Качественная реализация озвученных мер позволит к 2025 году сформировать новую модель местного самоуправления, отвечающую вызовам времени и направленную на полноценную реализацию интересов наших граждан в соответствии с концепцией «Слышащего государства», - заключила Анара Байтукенова.

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#Экономика   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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