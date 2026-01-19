Места захоронения сибирской язвы проверили в Актюбинской области

Службы ветеринарии и эпидемиологии ежегодно проводят проверки мест захоронения сибирской язвы, а также отбирают пробы почвы для лабораторного анализа. В прошлом году было исследовано около одной тысячи проб.

— В целом по области имеется 56 типовых скотомогильников. В текущем году на содержание скотомогильников и мест захоронения сибирской язвы в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями планируется направить 18,8 миллиона тенге. В настоящее время финансирование на эти цели уже выделено, — сообщил руководитель Управления ветеринарии Актюбинской области Айбек Сембай.

Он отметил, что места захоронения сибирской язвы находятся под постоянным контролем и проверяются ежегодно. При выявлении повреждений проводится ремонт, обеспечивается санитарная чистота и надлежащее состояние территории.

— Санитарная зона составляет 1 000 метров. Это расстояние должно строго соблюдаться, и в регионе данное требование выполняется. В случае если планируется какое-либо строительство, в обязательном порядке запрашивается предварительное разрешение, — сообщил Айбек Сембай.

Ранее жители села Байсерке Алматинской области выражали обеспокоенность в связи с тем, что в зоне потенциальной опасности, связанной с сибирской язвой, якобы планируется строительство, и поднимали тревогу. Однако областной акимат заявил, что никакой угрозы для населения не существует.