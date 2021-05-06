Места захоронения польских солдат привели в порядок в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Накануне Дня Победы в Жамбылской области приводят в порядок места захоронения в годы Великой Отечественной войны польских военнослужащих армии генерала Андерса и воинов, погибших от ран в жамбылских госпиталях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Военнослужащие регионального командования «Юг» навели порядок, провели уборку и облагородили места захоронений воинов Великой Отечественной войны, - рассказала руководитель пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра МО РК майор Дина Мухаринова. - В Меркенском и Рыскуловском районе военнослужащие частей Луговского и Меркенского гарнизонов регионального командования «Юг» провели работу по очистке мест захоронения польских военнослужащих. Им помогали представители местного военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

Напомним, в 1941 - 1942 годы в восточной части СССР, в том числе в Жамбылской области, из числа оказавшихся на советской территории польских граждан формировалась армия генерала Андерса, предназначенная для боевых действий против фашистской Германии на стороне союзных сил в Европе. Последние эшелоны генерала Андерса, эвакуировавшиеся из СССР в Иран для соединения с британскими войсками, подверглись тяжелым испытаниям. Около трехсот солдат так и не добрались до фронта, оставшись лежать в братских могилах на юге Казахстана.

В Жамбылской области имеются три массовых захоронения польских солдат в Меркенском, Жуалынском и Рыскуловском районах. В селе Шакпак Жуалынского района в братской могиле захоронено 216 человек, в Мерке - 19 и на станции Луговая - 46 солдат армии генерала Андерса. В 2013 году земля с могил польских солдат в Жамбылской области была перезахоронена на кладбище в Варшаве, где открыта мемориальная доска. Делегации Польши приезжают в эти жамбылские села, где стоял штаб полковника Болеславича и собирался офицерский состав армии генерала Андерса, чтобы возложить венки к могилам своих соотечественников. Захоронения польских солдат находятся под опекой польского Совета охраны памяти жертв войны и мученичества.

Об этих могилах заботятся военнослужащие регионального командования «Юг». Военнослужащие Луговского гарнизона не только провели уборку и очистку мест захоронения польских воинов, но и возложили венки и цветы к монументу, установили памятную доску с надписью «Помним вместе с польским народом!».

«Проведенная здесь работа – это не просто уборка и покраска оградок. Это практический урок по истории, это военно-патриотическое воспитание молодежи, – подчеркнул заместитель командующего РгК «Юг» по воспитательной и идеологической работе полковник Ораз Кучуков. – И военнослужащие, и подростки, помогавшие им в очистке территории, прикасаются к истории, впитывают в себя информацию и понимают, какие огромные масштабы и потери были в период войны, и как важно сохранять мир и защищать Отечество».

Дань памяти фронтовикам, сражавшимся в годы войны с немецко-фашистскими захватчиками, была отдана и военнослужащими Таразского гарнизна. В Таразе они провели уборку на территории городского кладбища, на котором захоронены военнослужащие, умершие от тяжелых ранений в госпиталях города Джамбула.

В годы войны военные госпитали в городе Джамбуле (ныне Тараз) были развернуты в городских больницах, школах. С фронта сюда на лечение привозили тяжело раненных бойцов. Вылечившиеся возвращались в строй, а умершие от ран остались лежать в жамбылской земле. Местом их захоронения стало городское кладбище, которое уже много лет является закрытым, но поддержание его состояния находится под контролем городских властей. Регулярно помощь в этом оказывают и военнослужащие.

«Здесь захоронены наши предшественники, которые, даже через годы, подают нам пример достойного служения Отечеству, – подчеркивает офицер регионального командования «Юг» подполковник Саянбек Ахметов. – Помнить об их подвигах, заботиться о местах захоронения героев войны – наш военный долг».