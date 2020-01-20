Места захоронения двух казахстанцев-фронтовиков обнаружены в Ленинградской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Фамилии двух фронтовиков из Казахстана указаны на воинском захоронении в посёлке Бегуницы Ленинградской области Российской Федерации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Атырау, Павлодар, Тараз, Шу, Мерке просим помощи! Ленинградскими поисковиками при проведении архивной работы были установлены 68 фамилий солдат, погибших при обороне и освобождении Волосовского района Ленинградской области», - распространили сегодня сообщение заместитель председателя ОО «Атамның аманаты» Райгуль Мушанова и Алия Сагимбаева.

Среди фронтовиков, сведения о которых были найдены поисковиками из Ленинградской области России - Иван Дуюсенов и Касен Токишев.

«В 2018 году на воинском захоронении в посёлке Бегуницы фамилии пятерых казахстанцев были увековечены на плитах воинского захоронения, - пишут казахстанские волонтёры. - Дуюсенов Иван Васильевич 1912 года рождения; место рождения: Павлодарская область, Черлютинский район, к-к Прибошевский. Призван Цурюпинским районным военным комиссариатом».

Как сообщается, И. Дуюсенов был рядовым, стрелком 657-го стрелкового полка, 125-й стрелковой дивизии, погиб в бою 28 января 1944 года за деревню Артюшкино Волосовского района Ленинградской области, а в 1966 году перезахоронен на воинском захоронении в деревне Бегуницы.

«Токишев КАСЕН Тихотеевич, 1918 года рождения; место рождения: Павлодарская область, Иртышский район, колхоз имени Кирова, - упомянули они имя ещё одного бойца из Павлодарской области. - Призван Иртышским РВК Казахстана, лейтенант 281-й стрелковой дивизии».

Касен Токишев погиб в бою 31 августа 1941 года за деревню Ивановское Волосовского района Ленинградской области, предан земле в деревне Бегуницы на воинском захоронении.

Поисковики просят откликнуться родственников погибших и установленных солдат-казахстанцев.

Напомним, что ОО «Атамның аманаты» занимается поиском пропавших без вести во время Второй мировой войны.