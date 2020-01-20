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Места захоронения двух казахстанцев-фронтовиков обнаружены в Ленинградской области

20 Января 2020 19:05
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Места захоронения двух казахстанцев-фронтовиков обнаружены в Ленинградской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Фамилии двух фронтовиков из Казахстана указаны на воинском захоронении в посёлке Бегуницы Ленинградской области Российской Федерации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Атырау, Павлодар, Тараз, Шу, Мерке просим помощи! Ленинградскими поисковиками при проведении архивной работы были установлены 68 фамилий солдат, погибших при обороне и освобождении Волосовского района Ленинградской области», - распространили сегодня сообщение заместитель председателя ОО «Атамның аманаты» Райгуль Мушанова и Алия Сагимбаева.

Среди фронтовиков, сведения о которых были найдены поисковиками из Ленинградской области России - Иван Дуюсенов и Касен Токишев.

«В 2018 году на воинском захоронении в посёлке Бегуницы фамилии пятерых казахстанцев были увековечены на плитах воинского захоронения, - пишут казахстанские волонтёры. - Дуюсенов Иван Васильевич 1912 года рождения; место рождения: Павлодарская область, Черлютинский район, к-к Прибошевский. Призван Цурюпинским районным военным комиссариатом».

Как сообщается, И. Дуюсенов был рядовым, стрелком 657-го стрелкового полка, 125-й стрелковой дивизии, погиб в бою 28 января 1944 года за деревню Артюшкино Волосовского района Ленинградской области, а в 1966 году перезахоронен на воинском захоронении в деревне Бегуницы.

«Токишев КАСЕН Тихотеевич, 1918 года рождения; место рождения: Павлодарская область, Иртышский район, колхоз имени Кирова, - упомянули они имя ещё одного бойца из Павлодарской области. - Призван Иртышским РВК Казахстана, лейтенант 281-й стрелковой дивизии».

Касен Токишев погиб в бою 31 августа 1941 года за деревню Ивановское Волосовского района Ленинградской области, предан земле в деревне Бегуницы на воинском захоронении.

Поисковики просят откликнуться родственников погибших и установленных солдат-казахстанцев.

Напомним, что ОО «Атамның аманаты» занимается поиском пропавших без вести во время Второй мировой войны.


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Ключевые слова: Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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