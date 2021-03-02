Места скопления бродяг проверили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные пожарные провели рейды по местам возможного скопления лиц без определенного места жительства, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Исходя из опыта прошлых лет, в зоне внимания департамента находятся вопросы профилактики пожаров среди социально-уязвимых слоев населения и многодетных семей. При взаимодействии с управлением социальной защиты составлены списки и взяты на учет 1 543 семьи, проживающие в частных жилых домах, относящиеся к социально-уязвимым слоям и маломобильным группам населения (инвалиды, престарелые люди), по месту жительства которых дважды проведена адресная пожарно-профилактическая работа», - сказал на брифинге начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС города Нур-Султан Еркин Отаргалымулы.

Спикер также отметил, что совместно с управлением образования проведено совещание с главами всех организаций образования города по вопросам обеспечения пожарной безопасности, в ходе которого рассматривались вопросы профилактики детского травматизма и детской шалости с огнем.

«В целях профилактики пожаров, с категориями граждан, ведущих асоциальный образ жизни, совместно с органами внутренних дел проведено свыше 8 тысяч рейдовых мероприятий. Проведено 146 рейдов по местам возможного скопления лиц без определенного места жительства», - добавил Еркин Отаргалымулы.

Начальник управления государственного пожарного контроля заверил, что работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле.