Места проведения жертвоприношения определили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане определены места для проведения жертвоприношения в дни празднования священного Құрбан айта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление по делам религий города.

В этом году празднование Құрбан айта пройдет с 28 по 30 июня.

По информации Духовного управления мусульман Казахстана, в мечетях города 28 июня в 6.00 часов состоится Айт намазы.

Жертвоприношения в закрепленных местах в Астане будут проводить с 8.00 до 18.00 часов.

Жертвоприношение планируется провести в следующих специально отведенных местах:

1. Универсальный рынок «Ұлжан», (бывший рынок «Саянур»), пр. Н. Тлендиева, 24, район «Сарыарка»;

2. Рынок «Жайлау», шоссе Алаш, ул. С 313, район «Байқоңыр»;

3. Рынок «Шанхай», шоссе Алаш 34/6 (за рынком «Көк базар»), район «Байқоңыр»;

4. Рынок «Шопан ата», (между рынком «Рубиком» и «Әмір»), район «Байқоңыр»;

5. Рынок «Баракат», ул. А 369, №10 здание, район «Байқоңыр».

Жертвенное мясо полностью будет распределено между нуждающимися в помощи.

В дни празднования Құрбан айта круглосуточно работает Call-center «109» для информирования населения о жертвоприношениях и других актуальных вопросах.