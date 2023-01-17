Места проведения крещенских купаний определили в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 10 специально отведенных мест для купания организовали на Крещение Господне в Жетысуской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники ДЧС и священник церкви Александр Матлашов на брифинге в региональной службе коммуникаций перед предстоящим христианским праздником рассказали о правилах безопасности при купании на Крещение и где это можно сделать.

Начальник управления гражданской обороны ДЧС Данияр Тлеуханов сообщил, что 92 спасателя и сотрудников департамента будут обеспечивать безопасность граждан при купании. Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от купания в необорудованных и неподготовленных местах, так как только квалифицированные специалисты могут своевременно оказать первую медицинскую помощь, чтобы избежать травм и обморожений.

Священник церкви Александр Матлашов добавил, что купание является народным обычаем.

«Если у человека не позволяет здоровье или же он в состоянии алкогольного опьянения, то, конечно, лучше воздержаться от этого обряда. Ведь не зря кареты скорой помощи дежурят около мест реализации народной традиции. Если вы все равно хотите окунаться, то делайте это в специально оборудованных местах, соблюдая все предписанные меры предосторожности», - отметил он.

Места для купании в праздник Крещения Господня:

- г. Талдыкорган - д/о «Красный камень», мост на реке Каратал, конечная остановка автобусного маршрута №3.

- г. Текели – на реке Чажа от здания «Шапағат» 500 метров выше по реке. Местное православное религиозное объединение «Приход храма Святой Троицы города Текели Астанайской и Алматинской Епархии».

- Алакольский район - на окраине г. Ушарал на реке Тентек. с. Акши, озеро Алаколь, вблизи здания спасательного подразделения ДЧС.

- Сарканский район - село Лепсы по улице Кабанбай батыра на реке Лепсы. г. Саркан по улице И. Тайманулы на реке Саркан.

- Ескельдинский район - Храм «Абалацкой Иконы Божией матери» с. Карабулак, ул. Оразбекова 3.

- Панфиловский район - Церковь «Пророка Божия Илии», г. Жаркент, улица Ш. Уалиханова №109.

- Каратальский район - Храм «Архангела Божьего Михаила» г. Уштобе, ул. Турксиба 12.

Чтобы праздник не омрачился несчастным случаем на воде, департамент по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области призывает купающихся соблюдать простые правила:

- Купаться следует только в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей, медиков и полицейских.

- Оцените свои возможности и состояние здоровья. Зимние купания противопоказаны людям, имеющим заболевания почек, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющим повышенное артериальное давление, больным сахарным диабетом и беременным женщинам.

- Не употребляйте алкоголь перед тем, как заходить в крещенскую воду. Нельзя окунаться в прорубь голодным, прием пищи желательно осуществлять не менее чем за час до купания.

- Если перед вами стоит несколько человек, проявляйте терпение и спокойствие. Пропускайте вперед женщин с малолетними детьми и пожилых людей.

- Перед окунанием желательно слегка разогреться, для этого можно сделать несколько приседаний и наклонов.

- Не оставляете детей без присмотра, а малолетних держите на руках.

- При спуске в прорубь будьте предельно осторожны. При наличии лестницы – держитесь за перила.

- Если ваш организм переохладился и вы чувствуете озноб, нужно немедленно одеться или укрыться одеялом, принять горячее сладкое питье. Если есть возможность, перейдите в теплое помещение.

- При резком ухудшении самочувствия обращайтесь к медицинским работникам, спасателям или сотрудникам полиции.

19 января православные граждане будут отмечать Крещение Господне, главной традицией которого является погружение в ледяную воду. Спасатели рассказали, как правильно и безопасно окунаться в прорубь.



