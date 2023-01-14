Места проведения крещенских купаний определили в Астане

14 Января 2023, 00:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 18-19 января в Астане будут отмечать Крещение Господне. Празднование будет проходить во всех православных храмах Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

Праздник будет проходить во всех православных храмах города: Успенском кафедральном соборе (улица Куйшидина, 27), Константино-Еленинском храме (проспект Республики,12), Храме преподобного Серафима Саровского (проспект Богенбай батыра, 8).

Проруби для массовых купаний установят на правом берегу реки Есиль, в районе Дворца школьников имени М. Утемисова, ЖК «Гранд Алатау» и нa левом берегу в районе набережной Столичного парка (возле Амфитеатра и гостиницы St . Regis Astana). Места для купаний станут доступными с 19:30 18 января (после освящения воды) до 02:00 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 08:00 19 января до 02:00 20 января.

Обеспечивать безопасность жителей во время религиозной церемонии будет водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны. В местах крещенских купаний будут дежурить бригады скорой помощи.

Важно помнить и о правилах безопасности в отведенных для купаний местах:

· рядом с купелью должно стоять не больше 3 человек;

· нырять следует лишь под присмотром спасателей и медработников;

· перед тем, как войти в воду, можно сделать разминку, которая поможет разогреться;

· после обряда следует растереть себя полотенцем, надеть теплые вещи и выпить горячий чай;

· если во время купаний почувствовали какое-либо ухудшение состояния здоровья, следует немедленно обратиться к медикам, дежурящим на месте купаний.

Ранее сообщалось, что в Алматы определили 9 мест купания, где будут обустроены и смонтированы купели.

Недавно спасатели дали гражданам рекомендации, как правильно и безопасно окунаться в прорубь.

Фото: пресс-служба акимата Астаны