Места продажи елок проверяют полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские проводят рейды по профилактике незаконной вырубки и продажи хвойных деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, за пять дней мобильные группы провели 40 рейдов. Пока фактов незаконной вырубки не выявили. Новогодние ёлки, реализуемые в области, в основном завозят из соседней России. Однако мобильные группы выявили нарушения порядка торговли лесными красавицами.

«Зарегистрировали три нарушения статьи об административных правонарушениях «Торговля в неустановленных местах». Одного из горожан привлекли к ответственности за продажу ёлок из кузова автомобиля «ГАЗель» возле Омского кольца в Петропавловске. Предпринимателям следует помнить, что для уличной торговли необходимо иметь разрешение от акимата либо договор аренды», — отметил начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.