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Места продажи елок проверяют полицейские СКО

22 Декабря 2021 17:56
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Места продажи елок проверяют полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские проводят рейды по профилактике незаконной вырубки и продажи хвойных деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, за пять дней мобильные группы провели 40 рейдов. Пока фактов незаконной вырубки не выявили. Новогодние ёлки, реализуемые в области, в основном завозят из соседней России. Однако мобильные группы выявили нарушения порядка торговли лесными красавицами.

«Зарегистрировали три нарушения статьи об административных правонарушениях «Торговля в неустановленных местах». Одного из горожан привлекли к ответственности за продажу ёлок из кузова автомобиля «ГАЗель» возле Омского кольца в Петропавловске. Предпринимателям следует помнить, что для уличной торговли необходимо иметь разрешение от акимата либо договор аренды», — отметил начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Напомним, в регионе создали специальные мобильные группы, которые занимаются охраной хвойных насаждений. Полицейские напомнили и о штрафах, предусмотренных за незаконную вырубку елей.
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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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