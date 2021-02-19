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    21:49, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Места обогрева для оказавшихся в метель на трассе подготовили в райцентре СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанскую область накрыла непогода. Во второй половине дня в регионе началась сильная метель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Даже в Петропавловске видимость ограничена. Сильный снег и ветер заставляют горожан как можно быстрее добираться до дома. На загородных трассах видимость составляет менее 50 метров, все дороги – и областного, и республиканского значения – закрыты.

    Аким Айыртауского района Дархан Амрин на своей странице в социальной сети сообщил, что в райцентре Саумалколь на всякий случай подготовили места обогрева для тех, кто оказался в непогоду в дороге.

    «Ознакомился с местом обогрева на случай, если проезжающие мимо Саумалколя граждане не будут иметь возможность где-либо переночевать (в связи с ограничением движения). Места готовы, питанием обеспечим. Кроме этого, имеется 25 свободных мест в гостинице «Актокты», где также можно будет остановиться. Погода успокоится ближе к четырем утра. Прошу земляков никуда не выезжать без необходимости», - написал Д. Амрин.



    Теги:
    Дороги Погода Северо-Казахстанская область Транспорт Акимат
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