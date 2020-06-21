Места массового скопления людей обрабатывают военные в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Масштабная дезинфекция проходит в Нур-Султане в эти выходные. Обработкой охвачены места массового скопления людей: парки и скверы, а также территории рынков и торговых домов. Военнослужащие подразделений биологической защиты проводят обработку в парках «Жеруйык», имени Бауыржана Момышулы, Президентском парке и на столичном Арбате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

«По обращению городского акимата Вооруженными силами выделено необходимое количество личного состава и специальной техники. Обработка проводится поочередно на каждом из объектов, как с применением индивидуальных дегазационных комплектов, так и авторазливочной станции. С первого дня борьбы с коронавирусом наши военнослужащие проводили дезинфекцию в столице. Личный состав понимает, какая ответственность возложена при выполнении данной задачи. Нам важно качественно провести дезинфекцию, чтобы здоровью людей ничего не угрожало», - рассказал старший офицер Департамента радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности ВС РК подполковник Баглан Андасов.

В эти выходные в Нур-Султане действуют ограничительные меры: приостановлены деятельность ряда объектов и передвижение по городу.

Напомним, месяцем ранее для обеспечения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в срочном порядке были созданы сводные отряды санитарной обработки. Они осуществляют дезинфекцию общественных мест и социально-значимых объектов в 19 городах страны по заявкам местных исполнительных органов.