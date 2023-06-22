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Места для жертвоприношения скота на Курбан-айт определены в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
22 Июня 2023, 12:49
Места для жертвоприношения скота на Курбан-айт определены в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде определены места для жертвоприношения скота для Курбан-айта. О правилах и где будут располагаться места для забоя объяснили представители мечети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году первый день Курбан-айта выпадает на 28 июня, празднование продлится три дня. В Караганде определены три места для жертвоприношения скота.

Пункты забоя скота оборудованы:

- на улице Резника, 18 (ИП «Абишева А. О.»),

- на улице Гоголя, 2/23 (ТОО «Арай KZ»),

- на улице С. Сейфуллина, 53 (КХ «Хасенов»).

Также жертвоприношение можно совершить и онлайн через сайт: qurban2023.kz. Карагандинцы об офлайн- и онлайн-жервоприношениях подробно могут узнать по телефону: 8-702-131-03-12.

«В Курбан-айт мы раздадим мясо жертвенного скота нуждающимся семьям, а также тем организациям, которые подали заявки, – например, обществу слепых, домам престарелых. Также при помощи спонсоров пройдут и другие благотворительные акции», – говорит представитель фонда «Закят и благотворительность» по Карагандинской области Мирас Касимов.

Курбан-айт – праздник жертвоприношения по случаю окончания хаджа – паломничества мусульман к священным местам в Мекке. Мясо жертвенного животного делится на три части. Одну необходимо отдать нуждающимся, вторую – своим близким или соседям, а третью оставить себе.

В Казахстане первый день Курбан-айта – выходной.


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