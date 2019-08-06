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Места для забоя скота в Курбан айт определены в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
6 Августа 2019, 13:48
Места для забоя скота в Курбан айт определены в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - С 11 по 13 августа мусульмане будут отмечать Курбан айт. В Караганде определены места для забоя скота во время праздника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в городском акимате, в Караганде площадки, соответствующие санитарным требованиям, находятся по следующим адресам:

1. ул. Резника, 18, ИП Абишев А.О.;
2. пр. С. Сейфуллина, 53, ИП Хасенов К.С.;
3. пр. Республики, 72/1, универсальный оптово-розничный рынок «Тулпар»;
4. территория напротив мечети «Бала қажы» - угол ул. К. Маркса и переулок Авангардный, ТОО «Кайрат».

А также на территории мечетей города уполномоченными Духовного управления мусульман Казахстана в Карагандинской области будет организованы бесплатное угощение едой и напитками, раздача подарков и проведение благотворительной ярмарки.

Праздничное мероприятие будет продолжено спортивными соревнованиями по национальным видам спорта и культурно-развлекательной программой.

Курбан айт (праздник жертвоприношения) - исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза байрам, в 10-ый день месяца Зуль-хиджа, в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком. Точная дата празднования по григорианскому календарю может разниться в разных странах. Праздник Курбан айт в 2019 году начнётся 11 августа. Для мусульманина, имеющего достаток, совершать жертвоприношение является обязательным.

Жертвенными животными могут быть верблюды, коровы, бараны, козы. Мясо жертвенного животного делится на три части: одна - неимущим, вторая - на раздачу соседям или угощение родственников и друзей, а третья остаётся дома.

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