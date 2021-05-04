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Места для отдыха на водоемах определили в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
4 Мая 2021, 23:00
Места для отдыха на водоемах определили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области определили места для массового отдыха, туризма и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению , опубликованному на сайте открытых нормативно-правовых актов, всего будет 51 место, предназначенное для отдыха у воды.

Большая часть из них – 36 мест – расположена в Айыртауском районе, «курортном месте» области. Восемь пляжей на озере Имантау, четыре – на озере Айыртавчик, одно – на озере Белое. Остальные – на озере Шалкар. Пляжи расположены на территориях баз отдыха, детских лагерей и санатория.

В Петропавловске для купания и отдыха определили два места: пляжи на берегу реки Есиль и озера Пестрого.

В районе им. Г.Мусрепова безопасно отдыхать можно только на двух пляжах на реке Есиль: Пески и Станционный. В Есильском районе – на пляже озера Большой Тарангул. В Кызылжарском районе шесть мест: три на реке Есиль, по одному на озерах Лебяжье, Каменное и Соленое. В Мамлютском районе – озеро Песчаное. В Уалихановском районе определены для отдыха два пляжа на реке Селеты. В районе Шал акына – пляж на правой стороне Сергеевского водохранилища, в границах села и Каратал и города Сергеевки.


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