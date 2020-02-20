Места для мирных собраний должны помочь людям быть услышанными – вице-министр Данияр Есин
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре с участием вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан Данияра Есина обсудили проект нового Закона «О мирных собраниях».
«Определение специализированных мест, где возможно проведение мирных собраний: самый главный принцип при определении специализированных мест, как Президент страны сказал, это – не на окраинах города. Второе – специализированные места должны отвечать всей необходимой инфраструктуре, безопасности, соответствовать всем санитарным нормам, и чтобы для организаторов, как и для участников это место было удобным, чтобы они могли это провести, и эта возможность им была предоставлена», - заявил вице-министр информации и общественного развития Данияр Есин в Павлодаре в ходе обсуждения с представителями общественности проекта Закона «О мирных собраниях».
По словам Данияра Есина, предполагается, что в компетенцию акимата, кроме всего прочего, при реализации этого закона будут входить определение и порядок использования специализированных мест для того, чтобы люди могли там провести мирное собрание, и чтобы оно могло достичь своей цели, а участники собрания могли быть услышаны.
«Казахстан не является удалённым от событий, которые происходят в мировой геополитике. Он так или иначе является частью этих процессов, - добавил модератор встречи, председатель павлодарского общественного фонда «Десента» Сергей Гуляев. - Международные организации часто указывают, что в Казахстане именно законодательство о проведении собраний требует серьёзного пересмотра. И ответом на эти вызовы как раз и есть данный проект».
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