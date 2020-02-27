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Места для любителей легких денег есть – начальник СИЗО в Северо-Казахстанской области

27 Февраля 2020 20:51
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Места для любителей легких денег есть – начальник СИЗО в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Госслужащим Мамлютского района Северо-Казахстанской области показали небо в решетках из камер подследственных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Антикоррупционная служба продолжает возить чиновников на экскурсию в места заключения. По информации ведомства, более 30 акимов сельских округов и руководителей отделов района посетили учреждение ЕС-164/1. Там их познакомили с условиями содержания, чиновники прошлись по узким коридорам и подышали свежим воздухом в камере для прогулок. Арестантам такая возможность дается раз в сутки.

При обходе начальник СИЗО Канат Салимбаев отметил, что учреждение при вместимости более 400 человек заполнено только наполовину и места для «жаждущих легких денег» найдутся.


«Перед нами стоит задача - поменять отношение госслужащих региона к закону и правилам поведения в обществе. От наказания еще никто не ушел. Оказаться в исправительных учреждениях никому не хочется. Надеюсь, после сегодняшней встречи многие пересмотрят свои принципы в жизни», - отметил руководитель управления превенции и добропорядочности Дамир Хабибулин.


По информации антикоррупционной службы, в июле прошлого года социологический опрос «Мониторинг состояния коррупции в Казахстане», показал, что 43% населения Мамлютского района не дали четкого ответа по уровню коррупции, 12% опрошенных и вовсе отметили наличие коррупционных схем при получении государственных услуг.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Другие государственные органы,
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Автор:

Олеся Жуковень

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