Места для любителей легких денег есть – начальник СИЗО в Северо-Казахстанской области
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Госслужащим Мамлютского района Северо-Казахстанской области показали небо в решетках из камер подследственных, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Антикоррупционная служба продолжает возить чиновников на экскурсию в места заключения. По информации ведомства, более 30 акимов сельских округов и руководителей отделов района посетили учреждение ЕС-164/1. Там их познакомили с условиями содержания, чиновники прошлись по узким коридорам и подышали свежим воздухом в камере для прогулок. Арестантам такая возможность дается раз в сутки.
При обходе начальник СИЗО Канат Салимбаев отметил, что учреждение при вместимости более 400 человек заполнено только наполовину и места для «жаждущих легких денег» найдутся.
«Перед нами стоит задача - поменять отношение госслужащих региона к закону и правилам поведения в обществе. От наказания еще никто не ушел. Оказаться в исправительных учреждениях никому не хочется. Надеюсь, после сегодняшней встречи многие пересмотрят свои принципы в жизни», - отметил руководитель управления превенции и добропорядочности Дамир Хабибулин.
По информации антикоррупционной службы, в июле прошлого года социологический опрос «Мониторинг состояния коррупции в Казахстане», показал, что 43% населения Мамлютского района не дали четкого ответа по уровню коррупции, 12% опрошенных и вовсе отметили наличие коррупционных схем при получении государственных услуг.
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