Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Места для крещенского купания назвали в Семее

18 Января 2023, 20:50
Места для крещенского купания назвали в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Места для купания на православный праздник «Крещение господне» определили в городе Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Департаментом по ЧС совместно с местными исполнительными органами (МИО) определены безопасные места для проведения массового купания - это река Иртыш в Затонской части города Семея на дамбе, а также место паломничества «Святой ключ» в Бескарагайском районе Абайской области, близ Семея.
В целях безопасного проведения мероприятия МИО будет развернута палатка, подведено электричество, установлены туалеты, урны, подготовлены подъезды для автомобилей и парковочные места.
​Обществом казачества города Семея подготовлена прорубь, изготовлена сходня (лестница) из деревянных конструкций.
На месте купания будет организовано дежурство в круглосуточном режиме из числа спасателей, полиции и медицинских работников.


Новости по теме
Новый проект в связи с ростом ДТП запустили в Алматинской области
Место проведения крещенских купаний определили в Актау
Санврачи СКО проверили воду в местах ее забора в день Крещения
Теги:
Читайте также
Десять человек спасли при пожаре в жилом доме в Талдыкоргане
Руслан Кенжебеков назначен акимом Актогайского района Карагандинской области
Автобусный маршрут №115 в Алматы разделили на два
Более 1 млн казахстанских семей обеспечат новым жильем до 2029 года
Причины задержек авиарейсов пояснили в КГА
Брендбук к 150-летию народного батыра Амангельды Иманова презентовали в Астане
Сабит Оспанов назначен акимом Абайского района Карагандинской области
Новый проект в связи с ростом ДТП запустили в Алматинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды
2 Сильные магнитные бури ожидаются до конца января 2023 года
3 Места для крещенских купаний определили в Акмолинской области
4 Места проведения крещенских купаний определили в Алматинской области
5 Казахстан приостановил экспорт лука на три месяца

Лента новостей