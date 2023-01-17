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Места для крещенских купаний определили в Атырауской области

17 Января 2023, 15:39
Места для крещенских купаний определили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Места для крещенских купаний в городе и районах определили в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно 19 января православные христиане всего мира отмечают один из значимых праздников — Крещение Господне. В Атырауской области окунуться в прорубь можно будет в 7 местах. Это в Атырау около спасательного подразделения по улице Айтеке би, в Жилгородке возле пляжа. Еще одно место, которое будет подготовлено для желающих окунуться в воду - возле моста через Урал по Мечникова-Баймуханова. Купели также будут подготовлены Индерском, Махамбетском, Жылыойском и Курмангазинском районах.

«18-19 января во время Крещенских праздников для обеспечения безопасности жителей Атырауской области спасатели и личный состав ДЧС будут переведены на усиленное дежурство. Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации подготовлены 10 комплектов водолазного-снаряжения, 42 спасательных жилета, 8 спасательных кругов и 8 единиц автотехники. В местах массового купания будут задействованы сотрудники ДЧС Атырауской области, сотрудники органов внутренних дел, ГУ «Центр медицины катастроф» и скорой медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.


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