Места для крещенских купаний определили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департаментом по ЧС Алматы совместно с местным исполнительным органом и Алматинской епархией определены пять мест купания, где будут обустроены и смонтированы купели для крещенских купаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Места для крещенских купаний:

1. Местное православное религиозное объединение «Приход Крестовоздвиженского храма г. Алматы» Астанайской и Алматинской Епархии» (Алатауский р-он, мкр. Карасу, ул. Высоковольтная, 37Б);

2. Местное православное религиозное объединение «Покровско-Всехсвятский приход» (Турксибский р-он, ул. Юных Пионеров, д. 85).

3. Местное православное религиозное объединение «Приход Благовещенского храма г. Алматы» Астанайской и Алматинской Епархии (Медеуский р-он, мкр. Алатау, ул. Ибрагимова, 13).

4. Местное православное религиозное объединение «Богородице рождественский приход» (Наурызбайский р-он, мкр. Акжар, ул. Егинсу, 1Б).

5. Местное православное религиозное объединение «Приход храма Христа Спасителя г. Алматы» Астанайской и Алматинской Епархии (Алатауский р-он, пр. Райымбека, 493).

Во избежание чрезвычайных ситуаций на воде Департамент по ЧС Алматы рекомендует:

- не устраивать самовольных и хаотичных омовений в местах, не отведенных для этой цели;

- не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- рядом с купелью, оборудованной на открытой местности (на льду) не должно находиться более трех человек;

- перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

- купайтесь в присутствии медиков и спасателей;

- после купания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду, попейте теплый чай.

На указанных участках для обеспечения безопасности людей, участвующих в омовении будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников Департамента по ЧС, Департамента полиции, Республиканского оперативно спасательного отряда, Службы спасения города, Центра медицины катастроф, а также медицинских работников города общим количеством 193 человека, 30 единиц техники.

Вместе с тем, остальные водоемы, пруды и горные реки (Улкен и Киши Алматы, Каргалы, Аксай, Есентай) запрещены для купания. В настоящее время указанные водоемы покрыты льдом, подходы к горным рекам очень скользкие, при входе в воду можно поскользнуться, получить различные переломы и травмы. Течение рек подо льдом очень сильное и может унести тело человека, потерявшего равновесие или сознание.

С 24:00 18 января и целый день 19 января на запрещенных для купания местах ДЧС совместно с МПС города Алматы будут проводить рейды. В случае купания в запрещенных местах, нарушители будут привлекаться к административной ответственности.