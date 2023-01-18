Места для крещенских купаний определили в Акмолинской области

18 Января 2023, 04:22

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 29 официальных мест для купания на праздник Крещение Господне определены местными исполнительными органами в Акмолинской области. Об этом сообщил на прошедшем брифинге начальник управления гражданской обороны ДЧС региона Асхат Акильжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Статистика за последние пять лет показывает, что на водоемах Акмолинской области ежегодно на праздник Крещение Господне купается более 18 тысяч человек, только в Кокшетау – более пяти тысяч.

«Местными исполнительными органами по Акмолинской области в текущем году определены 29 официальных мест для купания. В городах Степногорске, Косшы, а также Коргалжынском районе не планируется проведение. В областном и районных центрах, а также на четырех озерах Копа, Зерендинское, Щучье и Бурабай, наиболее массовых местах купания силами департамента совместно с органами правопорядка, здравоохранения и представителями местных исполнительных органов будет осуществляться усиленное круглосуточное дежурство по обеспечению общественного порядка и своевременному оказанию медицинской помощи участникам крещенских купаний», - отметил А. Акильжанов.

Для обеспечения безопасности и во избежание непредвиденных ситуаций и несчастных случаев отработан комплекс мероприятий по безопасному проведению праздника. Так, проведены рабочие совещания с представителями местных исполнительных органов по отработке организационных вопросов и определены места дислокации соответствующих служб для обеспечения безопасности людей во время мероприятий. Также проведены беседы с представителями администраций зон отдыха и санаториев, расположенных в прибрежных зонах озер Бурабайского и Зерендинское районов и в других регионах области по организации мест купаний и соблюдению мер безопасности при купании.

В целом по области в местах проведения купаний будет задействовано 167 человек личного состава и 60 единиц техники от ДЧС, а также 82 медицинских работника с 34 каретами скорой помощи от управления здравоохранения.

«Департаментом, местными исполнительными и другими заинтересованными органами в качестве пунктов обогрева и переодевания для купающихся планируется выставление вахтовых автомобилей, автобусов и другой техники, а также палаток, количество пунктов составляет порядка 42. От ДЧС будет четыре вахтовых автомобиля и шесть палаток», - добавил А. Акильжанов.

В случае самовольной организации проруби, не оборудованной должным образом, не согласованной с местными исполнительными органами и ДЧС, предусматривается административное наказание по статье 364 КоАП «Нарушение правил общего водопользования».