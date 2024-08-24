Месть магазину Louis Vuitton в Китае: клиентка вынудила персонал пересчитывать деньги два часа и ушла

В Китае клиентка, которую однажды проигнорировали в магазине люксовых товаров Louis Vuitton, заставила сотрудников пересчитать наличные в размере $84 000. Персонал потратил на это два часа, но женщина ушла без покупки, передает агентство Kazinform со ссылкой на South China Morning Post.

Описывая этот случай как «самый удовлетворяющий случай года», женщина, которая почувствовала себя оскорбленной сотрудниками магазина Louis Vuitton (LV), вернулась туда спустя два месяца с суммой в 600 000 юаней ($84 000) наличными, чтобы отомстить.

Как сообщает издание Sohu, женщина, использующая никнейм xiaomayouren на социальной платформе Xiaohongshu, поделилась своим «приводящим в ярость» опытом, произошедшим в июне в торговом центре StarLight Place в Чунцине, юго-западный Китай.

В ходе первого посещения женщина зашла в магазин LV, чтобы купить одежду, но сотрудники были неприветливыми. Они проигнорировали её просьбу принести воду и лишь указали на старые товары, в то время как она надеялась увидеть новинки. Когда она попросила показать ей платья, сотрудники закатывали глаза и выглядели нетерпеливыми.

Через два месяца женщина вернулась в тот же магазин с большой сумкой, в которой было 600 000 юаней. Её сопровождали личный ассистент и друг/подруга. Они примерили несколько вещей, а затем сообщили продавцу, что собираются их купить.

После того, как сотрудники магазина потратили два часа на пересчёт денег, женщина сказала им: «Мы не хотим покупать сейчас. Мы уходим».

— После того, как они закончили считать, я просто забрала свои деньги и ушла. Как можно покупать их товары, чтобы улучшить их рабочие показатели? — написала она на Xiaohongshu.

История женщины распространилась в Сети и вызвала одобрение среди интернет-пользователей.

— Этот финал так радует. Я всегда задавался вопросом, почему эти продавцы такие высокомерные, — сказал один из пользователей.

Другой добавил: «Они продают люксовые товары, но это не значит, что они сами являются люксовыми».