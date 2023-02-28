Месси стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбола (ФИФА) признала нападающего сборной Аргентины и французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионеля Месси лучшим игроком 2022 года. Церемония награждения прошла в понедельник, 27 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

Месси стал лауреатом награды The FIFA Best в номинации лучший игрок года второй раз в карьере. До этого он получал награду в 2019 году. В шорт-лист номинантов в этом году также вошли нападающие сборной Франции Карим Бензема из мадридского «Реала» и одноклубник Месси по ПСЖ Киллиан Мбаппе.

В нынешнем сезоне Месси впервые стал чемпионом мира, завоевав трофей со сборной Аргентины на прошедшем в Катаре турнире. Его также признали лучшим игроком ЧМ-2022.

Победители The FIFA Best определяются по итогам голосования представителей мировых СМИ, тренеров и капитанов национальных команд, а также посетителей сайта ФИФА. Лучшим тренером в этом году был признан Лионель Скалони, выигравший со сборной Аргентины ЧМ-2022. Лучшим вратарем - аргентинец Эмилиано Мартинес, лучшей футболисткой Алексия Путеллас из испанской «Барселоны», лучшим женским тренером - наставница сборной Англии Сарина Вигман, лучшим вратарем среди женщин - голкипер сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Мэри Ирпс.

Премию имени Пушкаша за лучший гол получил поляк Марчин Олекси, выступающий в парафутбольной команде «Варта» из Познани. В 2010 году он потерял ногу в автокатастрофе.