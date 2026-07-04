Месси побил рекорд Пеле и Мбаппе на чемпионатах мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил еще одно историческое достижение в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Кабо-Верде, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Открыв счет на 29-й минуте встречи, Месси довел количество результативных действий в матчах плей-офф чемпионатов мира до 12. На счету аргентинца теперь шесть голов и шесть результативных передач.

По данным Opta, это лучший показатель среди всех футболистов с 1966 года. Месси превзошел достижение легендарного Пеле и нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, которые ранее делили первое место с 11 результативными действиями (по шесть голов и пять ассистов).

Кроме того, этот гол стал для Месси седьмым на чемпионате мира-2026, 20-м в истории мировых первенств и восьмым подряд матчем чемпионатов мира, в котором капитан сборной Аргентины сумел отличиться.