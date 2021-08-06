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Месси определился со своим новым клубом

6 Августа 2021 21:18
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Месси определился со своим новым клубом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аргентинский футболист Лео Месси определился со своим будущим клубом после ухода из «Барселоны», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Шестикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинский нападающий Лионель Месси продолжит карьеру во французском футбольном клубе «ПСЖ», сообщает Marca.

В четверг «Барселона» объявила, что не подпишет новый контракт с Месси, который стал свободным агентом.

По данным испанской газеты «ПСЖ» — единственный конкурентоспособный клуб, который хочет приобрести Месси. Английский «Манчестер Сити» отказался от участия в борьбе за футболиста. Срыв сделки по переходу Месси в «ПСЖ» станет большим сюрпризом», — пишет ресурс.

Отметим, что после появления новости об уходе Месси из «Барселоны», к легенде футбола с приглашением в команду обратился казахстанский «Туран»: «Лео Месси, приглашаем вас в Туркестан — духовную столицу Тюркского мира!».


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