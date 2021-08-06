Месси определился со своим новым клубом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аргентинский футболист Лео Месси определился со своим будущим клубом после ухода из «Барселоны», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Шестикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинский нападающий Лионель Месси продолжит карьеру во французском футбольном клубе «ПСЖ», сообщает Marca.

В четверг «Барселона» объявила, что не подпишет новый контракт с Месси, который стал свободным агентом.

По данным испанской газеты «ПСЖ» — единственный конкурентоспособный клуб, который хочет приобрести Месси. Английский «Манчестер Сити» отказался от участия в борьбе за футболиста. Срыв сделки по переходу Месси в «ПСЖ» станет большим сюрпризом», — пишет ресурс.

Отметим, что после появления новости об уходе Месси из «Барселоны», к легенде футбола с приглашением в команду обратился казахстанский «Туран»: «Лео Месси, приглашаем вас в Туркестан — духовную столицу Тюркского мира!».