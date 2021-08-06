Месси официально покинул «Барселону»: Что дальше?

БАРСЕЛОНА. КАЗИНФОРМ - Мировая величина футбола Лионель Месси все-таки покинул испанский футбольный клуб «Барселона» - теперь уже официально, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Eurosport.

Технически, Месси не был игроком Барсы в любом случае, так как 1 июля этого года стал свободным агентом по истечению контракта с испанским грандом из-за спорных финансовых моментов.

Ранее сообщалось, что в июле этого года 34-летний Месси все же согласился на крупный контракт за возвращение в клуб, но в четверг «Барселона» подтвердила, что обе стороны не могут прийти к соглашению из-за финансовых препятствий.

«Несмотря на то, что ФК «Барселона» и Лионель Месси достигли соглашения и есть явное намерение обеих сторон подписать новый контракт, это не произойдет из-за финансовых и структурных препятствий (регламент испанской лиги). В результате этой ситуации Месси не должен оставаться в ФК «Барселона». Обе стороны глубоко сожалеют о том, что желания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены», - говорится в заявлении клуба.

В качестве свободного агента Месси может подписать контракт с любым футбольным клубом в мире, но в реальности же клубов «для Месси» не так много.

В Англии у ФК «Манчестер Сити» определенно есть финансовые возможности для того, чтобы принять Месси, а также там сейчас работает Пеп Гвардиола, бывший тренер Барсы. «Сити» - лучшая команда Англии и один из фаворитов Лиги чемпионов. Более того, их состав таков, что от Месси не потребуется делать все, как он делал в последние пару сезонов с «Барселоной».

Другой вариант - конечно же, ПСЖ ( «Пари Сен-Жермен»). Причина присоединения к ПСЖ довольно проста. Теоретически Лига 1 будет проще, чем Премьер-лига, поэтому у Месси будет больше возможностей для отдыха и нацеливания на Лигу чемпионов. Кроме того, ему предстоит сыграть с близкими друзьями Неймаром и Анхелем Ди Марией, а также с восходящей суперзвездой Килианом Мбаппе.

Кроме этого, Флорентино Перес хотел бы «заманить» Месси в «Реал Мадрид», но это маловероятно. MLS или Ближний Восток также могли бы позволить себе его зарплату.

На самом деле Месси по-прежнему остается одним из лучших игроков в мире, если не лучшим. Он должен играть за одну из лучших команд Европы. Но единственные два клуба, которые действительно могли себе его позволить, - это Сити и ПСЖ.

В составе «Барселоны» Месси получил шесть наград «Золотой мяч». Он является лучшим бомбардиром команды с 672 голами в 778 матчах и лучшим бомбардиром испанской лиги с 474 голами в 520 матчах. Он играл за «Барсу» с 2004 года, с тех пор как ему исполнилось 17 лет.