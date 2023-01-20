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Месси и Роналду устроили яркое шоу в матче с девятью голами после ЧМ-2022

20 Января 2023, 02:38
Месси и Роналду устроили яркое шоу в матче с девятью голами после ЧМ-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Французский ПСЖ провел товарищеский матч против сборной, составленной из лучших футболистов саудовских клубов «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и выдался сверхрезультативным: ПСЖ одержал победу со счетом 5:4. В составе ПСЖ голы забили Лионель Месси (3-я минута), Маркиньос (43-я), Серхио Рамос (53-я), Килиан Мбаппе (60-я, с пенальти) и Юго Экитике (78-я).

У «Аль-Наср» / «Аль-Хиляль» отличились Криштиану Роналду (34-я, с пенальти, 45+6), Чжан Хен Су (56-я) и Талиска (90+4).

Напомним, в декабре Лионель Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. Что касается Криштиану Роналду, то и он, и сборная Португалии на турнире выступили неудачно, вылетев в четвертьфинале.


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