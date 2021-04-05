Мешок золота на более 122 млн тенге похитили на руднике АО «Казахалтын»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Из камеры хранения десорбции рудника АО «Казахалтын» поселка Жолымбет два работника предприятия похитили мешок катодного золота, причинив ущерб на сумму более 122 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В ночь еще на 2 марта в дежурную часть отдела полиции Шортандинского района поступило телефонное сообщение о том, что из камеры хранения десорбции рудника АО «Казахалтын» поселка Жолымбет неизвестные лица похитили мешок катодного золота. Предприятию был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 122 млн тенге. По факту было начато досудебное расследование по ч.4 статьи 188 УК РК «Кража».

«Для раскрытия и установления лиц, причастных к совершению преступления, незамедлительно была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции и следствия. Проведен комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Были допрошены около 300 человек, изучены и проанализированы видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных на объектах предприятия, а также по периметру посёлка», - отметили в ведомстве.

В результате кропотливой работы и скрупулезного анализа видеоархивных записей в поле зрение оперативных работников попали два работника АО ГМК «Казахалтын» - жители поселка Жолымбет 26-ти и 34-х лет. Установлено, что кражу злоумышленники запланировали еще за полгода до совершения преступления.

«Подозреваемые уже дали признательные показания. Вещественные доказательства, а именно - похищенное с фабрики катодное золото в том же объёме изъято из квартиры, принадлежащей родственнику одного из участников преступления», - резюмировали в ведомстве.