Мешок золота на более 122 млн тенге похитили на руднике АО «Казахалтын»
В ночь еще на 2 марта в дежурную часть отдела полиции Шортандинского района поступило телефонное сообщение о том, что из камеры хранения десорбции рудника АО «Казахалтын» поселка Жолымбет неизвестные лица похитили мешок катодного золота. Предприятию был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 122 млн тенге. По факту было начато досудебное расследование по ч.4 статьи 188 УК РК «Кража».
«Для раскрытия и установления лиц, причастных к совершению преступления, незамедлительно была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции и следствия. Проведен комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Были допрошены около 300 человек, изучены и проанализированы видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных на объектах предприятия, а также по периметру посёлка», - отметили в ведомстве.
В результате кропотливой работы и скрупулезного анализа видеоархивных записей в поле зрение оперативных работников попали два работника АО ГМК «Казахалтын» - жители поселка Жолымбет 26-ти и 34-х лет. Установлено, что кражу злоумышленники запланировали еще за полгода до совершения преступления.«Подозреваемые уже дали признательные показания. Вещественные доказательства, а именно - похищенное с фабрики катодное золото в том же объёме изъято из квартиры, принадлежащей родственнику одного из участников преступления», - резюмировали в ведомстве.